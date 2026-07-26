Presidente Javier Milei: “Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos”

El presidente Javier Milei participó este domingo del acto inaugural de la 138.ª Exposición Rural, realizada en el predio ferial de Palermo de la Sociedad Rural Argentina (SRA), donde aseguró que "se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos" y ratificó que el Gobierno continuará avanzando con reformas orientadas a consolidar la estabilidad económica, reducir la presión tributaria y liberar el potencial productivo del sector agropecuario. "Nuestra única labor es sacarles la bota del cuello tan pronto como sea posible", afirmó ante productores y dirigentes rurales.

Durante su discurso, el mandatario sostuvo que la transformación del sector ya comenzó a reflejarse en resultados concretos y destacó que la campaña 2025-2026 alcanzó una superficie sembrada récord de 40 millones de hectáreas y una cosecha histórica superior a los 164 millones de toneladas de granos. Además, remarcó el crecimiento de las exportaciones agroindustriales, la apertura de nuevos mercados internacionales y el desempeño récord de la producción cárnica.

Milei definió al campo como "el origen de la civilización" y afirmó que "cuando la política ataca al campo, no ataca un sector: ataca el cimiento mismo sobre el que se levantó todo lo demás, la base de nuestra Nación". En esa línea, sostuvo que "gracias a la producción agrícola es que el Nuevo Mundo pudo independizarse del Viejo, desarrollar su propio sistema económico e incorporarse a la economía global como un actor fundamental", y reivindicó el rol histórico del agro en el desarrollo económico del país.

El Presidente también ratificó la continuidad del proceso de reducción de los derechos de exportación, con un cronograma de bajas graduales para los principales cultivos hasta 2028, y aseguró que el equilibrio fiscal permitirá seguir disminuyendo la carga tributaria sobre el sector. Asimismo, destacó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno en el Congreso, destinado a fortalecer la seguridad jurídica y promover nuevas inversiones en el agro.

En otro tramo de su mensaje, repasó las principales medidas implementadas desde el inicio de la gestión, entre ellas la eliminación del cepo cambiario y del Impuesto PAIS, la reducción de aranceles para insumos y maquinaria, la desregulación de la actividad agropecuaria, la simplificación de trámites, la privatización del Belgrano Cargas, la apertura de más de 500 mercados para productos argentinos y distintas iniciativas destinadas a reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad del sector.

Finalmente, Milei afirmó que la Argentina cuenta con las condiciones para duplicar su producción de granos y alcanzar las 300 millones de toneladas, al tiempo que sostuvo que "el campo que se viene va a producir récord tras récord, gracias a que el Estado, por fin, se corrió del medio". Tras sus palabras, dejó oficialmente inaugurada la 138.ª Exposición Rural Argentina.

El mandatario ingresó al predio acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo, y fue recibido por el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino. Participaron también del acto el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; ministros, gobernadores, senadores y diputados nacionales.

A continuación, los puntos más destacados del discurso:

✅ Quiero manifestarles mi admiración a todos los productores agrícolas y ganaderos, grandes, medianos y chicos, que todos los días salen a trabajar la tierra y producen comida para cientos de millones de seres humanos. Ustedes son los que, desde Argentina y para la Argentina, tiran para adelante el carro del país y, por eso, sin dudas, merecen ser llamados héroes.

✅ Esto último es algo que, a todas luces, nunca logró comprender la política durante los últimos 100 años. En vez de pagarle con justicia al campo por lo que había hecho por el país, lo castigó con impuestos, cepo, cupos, prohibiciones de exportar y precios máximos.

✅ Cuando había crisis, subían las retenciones; cuando faltaban dólares, desdoblaban el tipo de cambio; cuando había inflación, ponían precios máximos sobre la producción. Se dedicaron a faenar, año tras año, a la gallina de los huevos de oro.

✅ Ese es el campo que fue. Ese es el campo exprimido, atado de manos, castigado por el pecado de ser el más productivo. Esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre.

✅ En jerga económica, producir más con lo mismo es lo que se conoce como rendimiento creciente y es la pieza que desbloquea el crecimiento económico. Todo esto se transforma en dólares para la Argentina, estabilidad para la economía, aumento del crédito y caída de la inflación.

✅ Nunca más debemos permitir que alguien nos venga con la cantinela de que el campo no agrega valor ni genera empleo.

✅ Argentina volvió a ser el segundo exportador neto de alimentos del mundo. El campo genera el 60 % de las divisas del país y la transición se está consolidando.

✅ Frente a quienes ven en la energía y la minería un riesgo, nosotros queremos señalarles que representan, antes que nada, una oportunidad. El crecimiento de esos sectores financiará la quita de retenciones y el verdadero empoderamiento del campo en las próximas décadas.

✅ A la soja la bajamos del 33 % al 24 % y continuará reduciéndose hasta llegar al 15 % en diciembre de 2028; a sus derivados, del 31 % al 22,5 % camino al 14 %; al maíz, del 12 % al 8,5 % y luego al 5,5 %; y al trigo y la cebada, del 12 % al 5,5 %.

✅ Por primera vez en la historia nacional, el productor tiene un cronograma: sabe cuánto paga hoy y cuánto va a pagar mañana. Tiene, por fin, previsibilidad y, sobre todas las cosas, más libertad y menos impuestos.

✅ Todo es posible únicamente gracias al superávit fiscal, porque no hay baja de impuestos posible sin un superávit fiscal sostenido.

✅ Estamos discutiendo en el Congreso el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Esta iniciativa no solo protege a los productores de posibles expropiaciones, sino que habilita la inversión de capital en el sector agropecuario.

✅ Con la aprobación de esa ley estimamos una inversión de 15.000 millones de dólares en industrias vinculadas al agro.

✅ Gracias al boom del gas, se anunció una inversión de 2.700 millones de dólares para construir una planta de urea granulada con capacidad de 2,1 millones de toneladas anuales a partir de 2029.

✅ Estamos enviando al Congreso una ley que modifica el régimen de navegación. Con la expansión de la hidrovía y la habilitación de nuevos puertos privados vamos a abaratar drásticamente el costo del flete, especialmente para los productores del norte.

✅ Esto federaliza el comercio. Se termina la Argentina que dependía exclusivamente de que todo pasara por el puerto de Buenos Aires o de Rosario.

✅ El desarrollo de la energía libera también las fuerzas productivas del agro. El campo que se viene va a producir récord tras récord.

✅ Una de las empresas más grandes del mundo del sector anunció la construcción, en nuestro país, de la planta procesadora de soja y girasol más grande del mundo, con una inversión superior a los 400 millones de dólares.

✅ El techo que la política le puso al campo durante 100 años se está levantando y, cuando logremos terminar de eliminarlo, este sector va a volar como nunca antes en su historia.

✅ Ustedes, que están acostumbrados a pensar en generaciones, entienden mejor que nadie lo que estamos construyendo. Argentina despertó, finalmente, de un siglo de letargo y el mundo nos está observando.

✅ Vayamos juntos de la mano y aprovechemos esta oportunidad histórica. Tomemos el toro por las astas y apostemos a la Argentina, porque tenemos la posibilidad de dejar atrás para siempre el siglo de humillación e inaugurar un nuevo siglo de oro para la Nación.