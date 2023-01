Presidente da Argentina rejeita atos golpistas no Brasil

O presidente Alberto Fernández disse no domingo à tarde (08/01) que "aqueles que se levantaram contra a democracia e aqueles que financiaram" este movimento no Brasil "devem ser punidos" e enviou seu apoio ao presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que decretou neste domingo a intervenção federal dos órgãos de segurança em Brasília depois que apoiadores de seu antecessor Jair Bolsonaro tentaram realizar um golpe de Estado.

"A democracia deve ser respeitada, aqueles que promovem revoltas contra a democracia e financiam essas revoltas devem ser punidos". “Eles não podem ficar impunes", disse Fernández em uma entrevista com um canal de TV brasileiro.

E apontou que: "Nós experimentamos isto na Argentina com os responsáveis pela última ditadura e mais recentemente na Bolívia com o presidente de facto Jeanine Áñez".

"Sabemos que os eventos que vimos hoje não surgem do nada. Mobilizar este número de pessoas, e ver o número de pessoas, só é possível com o consentimento dos que estão no poder. Tal mobilização só é possível com alguém que apóia isto e eu acho que isto deveria ser investigado e sancionado, é saudável para a República", disse ele para a BandNews.

O chefe de estado argentino destacou a decisão de seu colega Lula da Silva de ordenar a intervenção federal das forças de segurança em Brasília e afirmou que "é a forma correta de procurar os responsáveis".