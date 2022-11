Presidente da Argentina participa de cúpula do G20

Alberto Fernández, chegou nesta segunda-feira em Bali, Indonésia, para participar de uma nova Cúpula do G20.

A delegação argentina chegou da França, onde o presidente falou no Fórum de Paz de Paris e se encontrou com seu homólogo Emmanuel Macron.

A agenda oficial de Fernández na Indonésia começa amanhã com uma cerimônia de boas-vindas liderada pelo presidente anfitrião, Joko Widodo.

Posteriormente, o Presidente argentino participará de uma sessão sobre "Segurança alimentar e energética".

No âmbito da Cúpula do G20, o Chefe de Estado realizará reuniões bilaterais com a chefe do FMI, Kristalina Giorgieva, e com o Presidente dos EUA Joe Biden.