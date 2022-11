Presidente argentino mantém reunião bilateral com Xi Jinping

O presidente argentino Alberto Fernández retomou sua atividade em Bali, Indonésia, após sofrer de gastrite erosiva com sinais de sangramento que o obrigaram a suspender sua participação na cúpula do G20, e participou de uma reunião bilateral –que durou 20 minutos- com seu homólogo chinês Xi Jinping.

Fernández e Xi se reuniram no Hotel Mulia, e o chefe de estado argentino esteve permanentemente acompanhado pelo Dr. Manuel Estigarribia, da Unidade Médica Presidencial, conforme as fontes oficiais.

Devido ao estado de saúde do Presidente, o Ministro das Relações Exteriores Santiago Cafiero o substituiu no primeiro painel de abertura da cúpula de líderes sobre "Segurança Alimentar e Energética", assim como no almoço de boas-vindas.

DESCARGAR