Presentaron el "Mapa de Cultivos", una herramienta clave para la producción agrícola

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca presentó una nueva herramienta digital para conocer con precisión la producción agrícola de toda la Argentina.

El "Mapa de Cultivos" está a disposición de todos los productores del país, tanto del ámbito público como del privado, y es clave para la toma de decisiones en materia de siembra, almacenamiento y rendimientos.

También brinda información vinculada con los efectos climáticos adversos que podrían producirse, algo que resulta clave a la hora de adoptar medidas preventivas para los cultivos.

Además, permite conocer de manera interactiva y lote por lote cuáles fueron los distintos cultivos sembrados en todo el país y sus localizaciones precisas.

Los datos que proporciona en "Mapa de Cultivos permiten analizar de manera individual las campañas anteriores de las cosechas fina y gruesa como así también seleccionar cada cultivo y analizar el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) de cada lote.

"De este modo, se facilita la evaluación de la distribución y las tendencias de los cultivos a nivel regional y local", destacó la Secretaría a través de un comunicado.

"Al ofrecer una localización precisa de los cultivos, facilita la planificación logística, mejora el análisis de la cosecha y permite evaluar con mayor exactitud el impacto de fenómenos adversos como inundaciones, sequías o plagas", agregó el comunicado.

Por último, la Secretaría señaló que "a través de las 40 delegaciones que tiene distribuidas en toda la zona productiva, releva más de dos millones de hectáreas en cada campaña y este proceso de recopilación de información constituye uno de los datos más precisos del país".