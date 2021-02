Presentaron a Yeison Gordillo

Llegó el último refuerzo, pedido expresamente por Diego Dabove. El colombiano, Yeison Gordillo, llegó está mañana y fue presentado oficialmente en compañia de el “Beto” Acosta.

El volante llega para intentar darle más equilibrio a la mitad de la cancha y dijo:

“Estoy muy motivado y feliz de estar en esta institución, mi intención es dejar una huella en San Lorenzo… Desde que se habló de la posibilidad de llegar aquí, estuve muy atento al equipo”.

“Llego a un grupo de jerarquía, de experiencia; vengo a aprender de mis compañeros y también a aportar lo mío. Esperemos que sea un buen complemento para el equipo, tengo muchísimas ganas”.

“Sé muy bien al Club al que llego y me gusta la hinchada de San Lorenzo . Ojalá que me pueda ganar su cariño con buenas actuaciones… Me considero un ganador, es lo que busco… A todos los lugares a los que fui le apunté a eso”.

Respecto a lo futbolístico hoy Dabove hizo fútbol y probó variantes. Hoy salieron del equipo “Uvita” Fernández y Di Santo para el ingreso de Troyansky y Angel Romero. El 11 fue: Monetti; Peruzzi, Gattoni, Braghieri, Pitton; Elias, Rodriguez, Ramirez; Melano, Troyansky y Angel Romero.