Presentaron a Mastantuono en el Real Madrid: "Me da la sensación que Franco la va a romper"

El futbolista Franco Mastantuono, fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Madrid de España este jueves 14 de agosto, día en el que además cumplió 18 años yobtuvo la mayoría de edad. La joven promesa argentina firmó con el club por seis temporadas y vestirá el 30, mismo número que usó en River Plate. El relator y periodista de Radio Nacional España Antonio Muelas en diálogo con el equipo de deportes de Radio Nacional Buenos Aires, opinó acerca de la llegada del deportista al país europeo.

"Mastantuono sabe que llega al club más importante del mundo y que de él se exigirá mucho. Este fue el traspaso más caro en la historia del fútbol argentino. Y este club tiene un compromiso con los jugadores argentinos enorme. Los últimos jugadores lo han demostrado: Fernando Redondo, Higuaín, Di María", afirmó.

El periodista advirtió de todas maneras, que a Mastantuono el inicio en el Real Madrid le costará. "La posición de extremo derecho puede estar en pugna con el títular Rodrygo Goes, si este se quedara. Si lo hace, habrá una lucha importante. Y hasta ahora Franco no ha podido entrenar con el grupo", agregó.

La ceremonia se realizó este jueves en el estadio Santiago Bernabéu, con la presencia de familiares, dirigentes y leyendas del club. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, le dio la bienvenida con palabras elogiosas y un guiño especial a su club de origen.