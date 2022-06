Presentan proyecto de ley para controlar subsidios del gobierno

DESCARGAR

Los aportes del gobierno a distintas organizaciones no tiene ningún tipo de control en la actualidad, aseguró el senador provincial Pedro Serra, quien presentó un proyecto de ley para que esto se modifique.

En una entrevista con Ariel Robert y Emilio Vera Da Souza, durante el programa Muchas Gracias, Serra explicó que el proyecto propone que “todo aporte mayor de 3 millones de pesos a organizaciones sociales deban pasar por la legislatura”.

Esto evitará que “el gobierno disponga arreglar cuestiones políticas de su propio partido. Esto es un delito, porque nadie sabe cómo son estos arreglos”, aseguró Serra.

El legislador explicó que en San Rafael se autorizan en el Concejo deliberante. “Este convenio con Bonarrico fue firmado varios meses antes …si no es por las declaraciones del pastor, “no nos enterábamos”, explicó.

“Una vez presentado este proyecto, yo creo que no les dé la cara para presentar cualquier cosa”, afirmó Serra.

El senador aseguró por otra parte que “Portezuelo del viento fue usado políticamente por el gobierno provincial. Comenzaron capacitando a miles de personas sabiendo que no se haría la obra. Empezó siendo la obra del siglo, luego se responsabilizó al gobierno nacional y posteriormente se habló de un plan B”. El legislador afirmó que para él "Portezuelo debe ser un plan A"

Finalmente, explicó que la oposición está denunciando todas estas situaciones a través de distintos mecanismos como este proyecto de ley, el pedido de juicio político y las denuncias permanentes sobre el accionar del gobierno provincial. "Siempre se quejan de que la provincia es discriminada para justificar su propia impericia".

