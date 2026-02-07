Presencia récord del vino argentino en Francia

El vino argentino tendrá una presencia récord en Wine Paris 2026, una de las ferias de vinos y espirituosas más importante del mundo, que tendrá lugar del 9 al 11 de febrero en Paris Expo Porte de Versailles.

En esta edición, Wines of Argentina (WofA), entidad responsable de la promoción del Vino Argentino en los mercados internacionales, contará con un stand institucional que reunirá a 43 bodegas de distintas regiones del país.

Esta participación cuenta con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, la PromArgentina -Agencia Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional- y la Embajada Argentina en Francia.

"La participación en eventos internacionales como Wine Paris también tiene que ser un espacio de reflexión; la industria ya no puede sostenerse en códigos rígidos que alejan a la gente", explicó Magdalena Pesce, CEO de Wines of Argentina.

Según Pesce, "el Vino Argentino hoy apuesta por la diversidad, frescura y versatilidad, entendiendo que la sofisticación debe ser una elección del consumidor, no una imposición".

"El cambio ya llegó y nuestra respuesta es 'The Wine for Now': una invitación a conocer Argentina y recuperar el placer de disfrutar de nuestro vino conectando con el aquí y ahora de forma consciente", completó.

Como parte de la propuesta institucional, Wines of Argentina desarrollará una agenda de seminarios y acciones de formación, incluyendo actividades junto a la escuela Le Cordon Bleu, destinadas a sus estudiantes y con foco en las tendencias actuales de consumo y el posicionamiento del Vino Argentino en los mercados internacionales.

A su vez, WofA dispondrá de un espacio exclusivo para masterclasses que contará con cuatro presentaciones a cargo de las bodegas Casarena, Susana Balbo, Antigal y Luigi Bosca, quienes se enfocarán en terroir, precisión enológica, variedades y denominaciones de origen, de acuerdo con su recorrido en la historia del Vino Argentino.

La participación en Wine Paris forma parte del cronograma de ferias internacionales de Wines of Argentina, que busca fortalecer el posicionamiento del Vino Argentino, ampliar oportunidades comerciales y consolidar la presencia del país en los principales mercados de exportación.

En su última edición, la feria reunió a 5.400 expositores y más de 50.000 visitantes de 150 destinos del mundo, consolidándose como un punto de encuentro estratégico para productores, compradores, importadores y referentes del sector.