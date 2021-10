Preocupación por el Kun Aguero

Sergio Agüero estuvo como titular por segunda vez en el Barcelona en el duelo ante Alavés por la Liga y era uno de los futbolistas más destacados del equipo durante la primera mitad, pero de repente fue protagonista principal de un silencio absoluto en el Camp Nou. El Kun frenó, se tomó el pecho y se tiró al césped para aguardar la asistencia médica.

Faltaban siete minutos para el cierre de la etapa inicial cuando el atacante argentino permaneció durante un tiempo considerable en el piso mientras los especialistas lo supervisaban. El carrito médico y hasta una camilla aparecieron en la zona para retirarlo, pero él decidió pararse con ayuda del doctor y marcharse de la cancha caminando por sus propios medios para llevar tranquilidad.

Los que dispararon las alarmas fueron los gestos del Kun, ya que las cámaras televisivas no registraron ningún golpe o alguna situación en la que haya mostrado signos de una lesión. El atacante de 33 años había pasado casi dos meses afuera de las canchas por una ruptura en el gemelo derecho, pero en este caso se tomó el pecho y la zona de la garganta antes de tirarse al piso.

La salida de Agüero demoró el cierre del primer tiempo, a punto tal que el árbitro adicionó cinco minutos más. El entrenador Sergi Barjuan, quien oficia como interino ante la reciente salida de Ronald Koeman, decidió reemplazarlo inmediatamente por el brasileño Philippe Coutinho. El club, tras el encuentro, dio a conocer un parte médico escueto donde informó que le harán estudios cardiológicos.

Tanto el diario Sport como Mundo Deportivo, que siguen minuto a minuto la actualidad del club catalán, informaron que el argentino fue enviado en ambulancia a un centro médico. “Fue trasladado en ambulancia a un hospital para ser examinado siguiendo el protocolo en casos de este tipo”, informó el periodista Roger Torelló en el medio MD.

“Le he preguntado cómo estaba y me ha dicho que estaba un poco mareado y ahora me he enterado que lo han llevado al hospital a hacerse pruebas”, declaró el DT Barjuan luego del encuentro.

El encuentro entre Barcelona y Alavés finalizó 1-1 con los tantos de Memphis Depay para el local y Luis Roja en la visita. Mientras aguarda la posible contratación de Xavi, el Blaugrana está en la 16ª colocación del torneo local a ocho unidades del líder del torneo, Real Sociedad.