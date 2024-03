Preocupación del SAME por el estado de algunos caminos a Punta Corral

Pablo Jure, titular del SAME, expresó que "Estamos preocupados, tenemos todo montado en la parte de Tumbaya todos los elementos logísticos listos para desplegar en los puestos sanitarios, el problema es que hasta hoy no tenemos el camino definitivo que depende del clima, y hasta no tener definido eso no vamos a poder subir con todos los elementos, tubos de oxigeno, medicamentos, insumos, pero queremos llevar tranquilidad a la gente de que vamos a acompañarlo quizás de otra manera pero vamos a estar. Hay caminos que están bien, algunos con más precaución, y el más complicado que es Tumbaya por el momento".

