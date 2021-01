Preocupación de vecino por pozos semisurgentes y agua salada

Jose Pablo Streitenberger, un vecino de Paraná de la zona sur, planteó su preocupación por los pozos semisurgentes que lleva adelante la Municipalidad para poder abastecer de agua de napas. Juan Pablo Arroyo, titular de la Subsecretaría de Obras Sanitarias de la comuna, había informado que un 12 % del agua de pozo se mezclará con el agua de la red. “Pero en el kilómetro 5 y ½ no hay agua así que no habría agua dulce para poder integrar con la de los pozos, mi preocupación es que nos abastezcan sólo de agua salada”, planteó el vecino. Asimismo remarcó que los pozos semisurgentes no son la solución, sino que habría que “invertir en la planta potabilizadora” y abastecer a toda la ciudad de agua dulce.

