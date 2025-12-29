Preocupa la caída en el turismo en la región de Magallanes y la Antártida Chilena

Daniela Rodriguez Gerente de la Cámara de Turismo de la Región de Magallanes, la más austral del Chile, conversó con el equipo de Nunca es tarde sobre la situación actual del sector.

Si bien confirmó que la región mantiene un flujo de turismo constante, se mostró sorprendida por la merma en los cruceros que habitualmente atracan en el puerto de aguas profundas de Punta Arenas y le aportan un importante flojo económico a la región.

La funcionaria detalló que el 50 % del turismo que recibe el sur de Chile proviene de Argentina y se trata de un tursimo basicamente comercial que varía con las modificaciones cambiarias y que el resto se divide entre estadounideses y europeos.