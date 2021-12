Premio Padentrano día a día: Liliana Ancalao

Una médica, un maestro, una trabajadora, un científico, una artista, un músico, una persona solidaria, una o un ilustre desconocido, esa gente necesaria que se vuelve el corazón de una comunidad merece ser reconocida y conocida en toda la Argentina

Premio Padentrano, reconocimiento de Radio Nacional a lo mejor de nuestra gente.

LU 4 Radio Nacional Comodoro Rivadavia destaca a Liliana Ancalao, poeta, escritora y docente argentina. Es considerada una de las voces más importantes de la poesía mapuche.

Liliana nació en Diadema Argentina, un barrio de Comodoro Rivadavia, en 1961. Pertenece a la comunidad mapuche Ñamkulawen y es aprendiz de su lengua materna: el mapuzüngun. Terminó la carrera de Letras en la Universidad Nacional de la Patagonia, trabajó como docente en escuelas públicas de la ciudad y se jubiló como directora en una de ellas (2017). También formó parte de un equipo de investigación que centraría el estudio en algunos aspectos del mapuzüngun, idioma originario mapuche. Durante varios años coordinó el ciclo de Arte Popular en los barrios, recitales de música y poesía. Junto a los trovadores de la región patagónica difundió su poesía

desde la oralidad.

Publicó:

Poesía: Tejido con lana cruda (2001) Edición de la autora, (2010) Edición de El suri porfiado, (2021)

Edición de La mariposa y la iguana

Poesía: Mujeres a la intemperie-pu zomo wekuntu mew, su primer libro bilingüe (2009) Edición de El suri porfiado en Argentina; autotraducido del castellano al mapuzüngun

Ensayos y poesía: Resuello-neyen (2018) Editado por Marisma en España.

Poesía: Rokiñ, provisiones para el viaje (2020) Espacio Hudson ediciones.

Ha publicado artículos para revistas culturales. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, al francés, al italiano y al portugués.

En Febrero de 2018 ha sido tapa de la revista “World Literature Today” e invitada especial del programa televisivo ‘Susurros y Altavoz’ (emitido en mayo de 2018 por el Canal Encuentro). Asistió como invitada al VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en Córdoba, Argentina, en Marzo de 2019 (mesa de poesía en lenguas originarias).

Ha sido invitada a encuentros de escritores de pueblos originarios; últimamente: ‘V Encuentro Continental Intercultural de Literaturas Amerindias: Escrituras Propias, extractivismos y cantos de aves’ 25 al 29 de Abril de 2018, Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá. Colombia y ‘III Encuentro de Literaturas en Lenguas Originarias de América’ en el marco de la XXXII Feria Internacional del libro en Guadalajara, 18 de diciembre de 2018, Universidad de Guadalajara, México.

Ha sido invitada como conferencista de su obra a ‘First Nations Lectures, Inspired Resistance: The Poetry of Liliana Ancalao and First Nations In Dialogue: Cherokee and Mapuche Perspectives’ 21 y 22 de marzo de 2018, Furman University, en Greenville, Estados Unidos, a ‘Cono Sur Im Interdisziplinären Fokus, Patagonien-Wallmapu, Repräsentation und Konstruktion Kultureller Identitäten’, noviembre de 2018, por Friedrich-Schiller Universität a Jena, Alemania y fue Glasgow Visiting Writer en la Facultad de Lenguas Romances de la Universidad Whashington and Lee, Lexington, Virginia, Estados Unidos, de Enero a Febrero 2020.