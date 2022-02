Premier cas de « Omicron furtif » détecté en Argentine

Le premier cas d'un patient affecté par Covid dans le sous-variant BA2 appelée « Omicron furtif » a été détecté dans la ville de Buenos Aires, selon le ministère de la Santé de la nation.

Ce sous-variant, présent dans plus de 50 pays, a été nommé « furtif »" parce qu'il serait capable d'échapper aux tests PCR et antigéniques en raison de son absence de gène spicule (protéine S-Spike).

Toutefois, les experts préviennent que cela ne se produit que dans de très rares cas.

Bien que les scientifiques affirment qu'il est trop tôt pour déterminer comment il se comporte, ils alertent sur le fait qu'il pourrait être plus contagieux que l'Omicron "traditionnel".

DESCARGAR

Les cas de Covid restent élevés en Argentine

Selon le ministère national de la santé, 285 autres personnes sont décédées et 43 472 ont été signalées avec le coronavirus le dernier jour de janvier en Argentine.

Ces données portent à 121 273 le nombre de décès officiellement enregistrés dans le pays et à 8 378 656 le nombre de personnes infectées depuis le début de la pandémie.

Certaines universités publiques d'Argentine demandent un passe sanitaire.

Dans la perspective de la prochaine rentrée universitaire en mars, et sur la base de leur autonomie de gestion, les universités publiques nationales évaluent la mise en place d'un passeport sanitaire pour minimiser le risque de contagion du coronavirus auprès de leurs étudiants, enseignants et personnels non enseignants.

Jusqu'à présent, l'Université nationale de Rosario (UNR), l'Université nationale de La Matanza (Unlam) et deux branches de l'Université technologique nationale (UTN) ont décidé de mettre en place des passes sanitaires en vue de la rentrée 2022, selon le ministère national de l'Éducation.