Premiaron en Mendoza a los mejores proyectos de enoturismo

Distintos proyectos de enoturismo de Mendoza fueron distinguidos en la 21ª edición de The Best of Wine Tourism Awards, edición local del certamen que reconoce la calidad, la innovación y la sustentabilidad de las experiencias turísticas del vino en la provincia.

Durante la ceremonia, realizada en el Auditorio Ángel Bustelo, se entregaron las distinciones Bronce, Plata y Oro en las distintas categorías.

Las categorías son Alojamiento, Arquitectura y Paisaje, Arte y Cultura, Experiencias Innovadoras, Prácticas Sustentables, Restaurantes o Experiencias Culinarias, Servicios Relacionados al Turismo Vitivinícola, y la local Pequeñas Bodegas.

Los establecimientos que obtuvieron el Oro representarán a Mendoza en la competencia internacional de la Red de Grandes Capitales del Vino, cuya gala se realizará en octubre en Bahía de Hawke, Nueva Zelanda.

Las medallas de oro fueron para La María Hotel Boutique (Alojamiento), Casa Drummond by Bodega Trivento (Arquitectura y Paisaje), Autores por los Caminos del Vino (Arte y Cultura), Experiencia Raíces, de Finca El Paraíso de Luigi Bosca (Experiencias Innovadoras), Bodega Kaiken (Prácticas Sustentables), Savia Cocina Casarena (Restaurantes o Experiencias Culinarias), HelicopTour (Servicios Relacionados al Turismo Vitivinícola) y Escala Humana Wines (Pequeñas Bodegas).

Las medallas de plata, para Puesto del Indio Hotel & Lodge (Alojamiento), Escala Humana Wines (Arquitectura y Paisaje), San Martín y el Vino, de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza (Arte y Cultura), Petit Infierno Cabaret, de Bodega Sottano (Experiencias Innovadoras), Sheraton Hotel Mendoza (Prácticas Sustentables), Crux Cocina, de Bodega Alfa Crux (Restaurantes o Experiencias Culinarias), Corazón de Lunlunta (Servicios Relacionados al Turismo Vitivinícola) y Bodega Divendres (Pequeñas Bodegas).

Y las medallas de bronce, para Luxury Lodge Anaia Wines (Alojamiento), Casa Agostino Luxury Wine Resort (Arquitectura y Paisaje), Arte Contemporáneo y Vino de Montaña, de Terrazas de los Andes (Arte y Cultura), Pioneros Fly Fishing & Outdoor (Experiencias Innovadoras), Silvia Corti Wines (Prácticas Sustentables), Bodega DiamAndes (Restaurantes o Experiencias Culinarias), Upa Mendoza (Servicios Relacionados al Turismo Vitivinícola) y Penedo Borges Bodega Boutique (Pequeñas Bodegas).

En esta edición participaron más de 86 proyectos, de los cuales 75 llegaron a la instancia de evaluación, cuyas postulaciones fueron analizadas por un jurado integrado por especialistas de instituciones académicas, entidades empresariales y medios de comunicación de Mendoza.

Al encabezar la ceremonia, el gobernador Alfredo Cornejo destacó el esfuerzo sostenido del sector privado acompañado por un Estado que promueve las condiciones necesarias para el desarrollo del enoturismo.

"El crecimiento del turismo del vino no ocurre por casualidad. Es el resultado del esfuerzo cotidiano del sector privado, pero también de un Estado que entiende cuál debe ser su función: generar las condiciones para que quienes invierten, producen y generan empleo puedan desarrollarse", afirmó Cornejo.

Asimismo, sostuvo que el gobierno provincial trabaja para fortalecer la infraestructura, brindar mayor seguridad jurídica y reducir la presión tributaria sobre sectores estratégicos, con el objetivo de seguir consolidando a Mendoza como uno de los principales destinos del turismo del vino a nivel internacional.

Por su parte, la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa, destacó el crecimiento sostenido del certamen y el nivel alcanzado por la oferta turística vinculada al vino: "Los Best of muestran la capacidad de innovación de nuestras bodegas y emprendimientos turísticos".

"Cada edición eleva el nivel de la competencia y demuestra que Mendoza sigue liderando el desarrollo del enoturismo gracias al compromiso del sector privado y al trabajo conjunto con el Estado para posicionar nuestra provincia en los mercados internacionales", agregó la funcionaria.

Los Best of Mendoza’s Wine Tourism son la instancia local del concurso organizado por la Red de Grandes Capitales del Vino, integrada por las principales regiones vitivinícolas del mundo y de la que Mendoza forma parte desde 2005.