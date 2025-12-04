Premiaron a un queso santafesino y quedó entre los mejores del mundo en un concurso internacional

Entre el 13 y el 15 de noviembre, la ciudad de Berna, Suiza, fue sede del World Cheese Awards 2025, uno de los concursos de quesos más importantes del mundo. Participaron 5.244 quesos de 46 países, evaluados por un jurado internacional de 267 expertos. Dentro de esa competencia el queso Sbrinz de 12 meses elaborado por la empresa Frutos del Campo, de San Carlos Sud, obtuvo una Medalla de Plata. Daniel Imsand, dueño de dicha empresa láctea, habló con el equipo de Diego Ramos sobre este reconocimiento internacional en Radio Nacional.

"El queso Sbrinz es uno de pasta dura, de una horma de 7 kg y medio u 8 kg. Lo elaboramos con leche entera de estilo suizo. Tiene un año y días de maduración. Lo afinamos en nuestra camara y tuvimos este orgullo de la medalla de plata", expresó.

El entrevistado contó que fundamentalmente el jurado reconoció "el sabor y la consistencia del producto". "Tiene un gusto intenso y más al ser elaborado con leche entera. Viene igual de como viene del tambo", agregó.