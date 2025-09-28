Premiaron a los "Protagonistas del vino" en la Argentina

Los "Protagonistas del vino" en la Argentina fueron galardonados con los International Wine Challenge (IWC) Wine Industry Awards Argentina 2025.

Siguiendo los lineamientos del IWC del Reino Unido, se reconoció la innovación y el impacto positivo de bodegas, distribuidores, comunicadores, sommeliers y experiencias enoturísticas.

Los ganadores de esta primera edición fueron: Soil (Mejor vinoteca), Aldo' & Jarilla (Mejor distribuidor), Vico (Mejor wine bar), Bodegas Salentein (Mejor packaging), Susana Balbo Winemaker's house (Mejor hotel enoturístico), Osadía de crear (Mejor restaurant en bodega), Viña Cobos (Mejor experiencia enoturística), Bonvivir (Mejor tienda online), Marisol de la Fuente (Mejor influencer) y Fernando Musumeci (Mejor comunicador).

Además, Pedro Aznar fue reconocido como "Personalidad del vino".

Se conocieron este jueves en una gala realizada en el Hotel Hilton Buenos Aires, en la que también se entregaron los Trophies y Medallas de Oro del IWC UK a los vinos argentinos premiados por el jurado internacional en Londres.

El certamen busca premiar el esfuerzo, la excelencia y la innovación, dando visibilidad a las acciones y productos más destacados y relevantes en cada área.

El estricto sistema de evaluación del IWC Wine Industry Awards Argentina 2025 también está inspirado en los del International Wine Challenge.

Un comité evaluador, liderado por María Laura Ortiz y Matías Prezioso, supervisó la calidad del proceso evaluatorio en el que participaron referentes en comunicación, diseño, hospitalidad, enoturismo, sommellerie y estrategia comercial.

El foco del comité estuvo puesto en darle visibilidad a aquellas iniciativas vinculadas con el vino argentino que aporten innovación, impacto positivo y excelencia profesional.

Además de dar a conocer los ganadores, se realizó una jornada que incluyo una feria de vinos para el trade, un ciclo de IWC Talks con líderes de la industria y una degustación abierta al público.