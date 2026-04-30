Premiaron a los protagonistas de la industria vitivinícola argentina

El vino y la gastronomía argentinos fueron galardonados en la segunda edición de los Premios Winexplorers en una gala -declarada este año Marca País- celebrada en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero.

Entre los ganadores más destacados de la noche, el Gran Premio Winexplorers fue otorgado a la bodega Catena Zapata, mientras que la bodega Ribera del Cuarzo se alzó con el premio a la Bodega del Año elegida por el público.

El galardón al Mejor Malbec fue para As Bravas Malbec 2017 de El Enemigo Wines, y el Premio a la Trayectoria honró al ingeniero Alberto Arizu.

Asimismo, Alejandro Vigil fue consagrado como Mejor Enólogo, Diana Fornasero como Mejor Enóloga, y Aramburu recibió el premio al Mejor Restaurante de Argentina.

En la apertura del evento, el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Hernán Lombardi, destacó la importancia de la ciudad como vidriera federal del talento vitivinícola y gastronómico.

Nacho Gauna, director de Winexplorers, anunció la creación de la primera edición del Festival Winexplorers.

Este festival de vinos y gastronomía nace con la ambición de ser un espacio de innovación y encuentro para la industria y los consumidores.

El Board de los premios estuvo liderado por Fabricio Portelli como presidente del Jurado de 38 especialistas, acompañado por un comité integrado por Andrés Rosberg, Aldo Graziani, Marcela Rienzo y Nacho Gauna.

El carácter federal de los premios se vio reflejado en la asistencia de representantes de las provincias productoras.

Desde la provincia de Mendoza, asistió el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu.

Por su parte, la provincia de Jujuy contó con una delegación encabezada por el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud Robles; la diputada provincial Patricia Ríos, y el secretario de Vitivinicultura, Rodrigo Corbalán.

La distinción de Marca País Argentina estuvo representada por su director de Competitividad, Guido Gattari, y por Ludmila Olijnyk, del área de Comunicación del organismo.

También estuvieron presentes representantes del cuerpo diplomático, como Chase McCrath, agregado de Asuntos Agrícolas de la Embajada de los Estados Unidos; Camila Aviña (jefa de Cancillería) y Ana Karen Sánchez (agregada Comercial) de la Embajada de México; y Alfredo Fierro (agregado Comercial) y Fernanda Casas por la Embajada del Reino Unido.

La velada incluyó una Red Carpet conducida por las sommeliers Sol Tony y Sofía Maglione, y la entrega de premios fue conducida por Maia Chacra y Bebe Contepomi.