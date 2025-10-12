Premiaron a los mejores vinos del Noroeste Argentino

Los mejores vinos del Noroeste Argentino fueron premiados en la 19° edición de la feria EVINOR (Evaluación de Vinos del Noroeste Argentino), que se realizó en Chilecito, La Rioja.

Este encuentro reúne a productores, enólogos, sommeliers y amantes del vino del Noroeste Argentino para mostrar las mejores etiquetas nacionales.

De la EVINOR 2025 participaron más de 140 etiquetas provenientes de las provincias de La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y Córdoba.

De las 34 premiaciones otorgadas por la Evaluación de Vinos del Noroeste Argentino, Cooperativa La Riojana obtuvo 11 medallas, entre ellas dos medallas Gran Oro, seis medallas de Oro y tres medallas de Plata.

Y la bodega riojana Valle de la Puerta recibió 10 medallas, entre ellas un "Gran Oro" con su La Puerta Dulce Natural, que obtuvo la máxima puntuación del certamen (96,7 puntos).

Otras bodegas premiadas fueron La Caroyense (tres medallas), Vasija Secreta (dos) y Bodega y Viñedos de Anguinán, Las Flechas, Elías Hermanos, Luna de Cuarzo, La Aguadita, José González, Veralma y Chañarmuyo (una).

Listado completo de vinos premiados:

1 Valle de La Puerta La Puerta Alta Dulce Natural 2025 (96,7 puntos, Gran Oro)

2 La Riojana Coop. Club de Playa Rosado Dulce 2025 (95,1, Gran Oro)

3 La Riojana Coop. Tilimuqui Orgánico Malbec (94,9, Gran Oro)

4 Vasija Secreta Gata Flora Tannat 2024 (94,9, Gran Oro)

5 La Riojana Coop. Limousin Cincuenta Bonarda 2025 (94,6, Oro)

6 La Riojana Coop. Tilimuqui Bonarda Orgánico 2024 (94,4, Oro)

7 La Riojana Coop. Raza Argentina Blend de Tintas 2025 (94,2, Oro)

8 Bodega y Viñedos de Anguinán Malbec 2025 (94,1, Oro)

9 Valle de La Puerta La Puerta Reserva Bonarda 2023 (94,1, Oro)

10 Las Flechas Torrontés Dulce 2025 (93,2, Oro)

11 Valle de La Puerta La Puerta Reserva Malbec 2022 (92,9, Oro)

12 La Caroyense Vino Especial "Lagrimilla" (92,8, Oro)

13 La Riojana Coop. Raza Argentina Gran Malbec 2020 (92,4, Oro)

14 La Riojana Coop. Raza Argentina Espumante Dulce 2025 (92,2, Oro)

15 Valle de la Puerta Corbeau Noir 2020 (92,2, Oro)

16 Valle de La Puerta Collovati blend 2021 (92,2, Oro)

17 Valle de La Puerta La Puerta Gran Reserva Blend 2021 (92,2, Oro)

18 La Riojana Coop. Tilimuqui Espumante Extra Brut (92,1, Oro)

19 Elías Hermanos Línea 70 Malbec (92,0, Oro)

20 Vasija Secreta Gata Flora Torrontés 2025 (92,0, Oro)

21 Valle de La Puerta La Puerta Torrontés Riojano Naranjo 2025 (92,0, Oro)

22 Valle de La Puerta Collovati Malbec-Corbeau Noir 2023 (91,9, Plata)

23 La Riojana Coop. Raza Argentina Torrontés Riojano 2025 (91,9, Plata)

24 La Riojana Coop. Tilimuqui Orgánico Torrontés 2025 (91,8, Plata)

25 La Caroyense Córdoba Malbec Paso Viejo Reserva 2023 (91,7, Plata)

26 Valle de La Puerta Collovati Malbec 2022 (91,3, Plata)

27 Valle de La Puerta La Puerta Gran Reserva Bonarda 2022 (91,1, Plata)

28 La Riojana Coop. Club de Playa Blanco Dulce 2025 (91,1, Plata)

29 Luna de Cuarzo Desata 2025 (91,1, Plata)

30 La Aguadita Vino de Altura (91,1, Plata)

31 José González Bonarda 2024 (91,0, Plata)

32 La Caroyense Espumante Blanco Extra Brut-Caroyense PIU (90,9, Plata)

33 Veralma Entre Tantos (90,8, Plata)

34 Chañarmuyo Chañarmuyo State Grow Cab. S-F 2024 (90,6, Plata)