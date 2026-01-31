Premian en Nueva York a una bodega y un empresario vitivinícola argentinos

Una bodega y un empresario vitivinícola argentinos fueron premiados esta semana en una gala en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Luigi Bosca recibió el premio a la "Mejor Bodega del Nuevo Mundo" en los Wine Star Awards 2025 de la publicación estadounidense Wine Enthusiast por su "trayectoria, innovación y mirada al futuro".

El galardón lo recibieron Alberto Arizu, Alicia Mateu Arizu, Alberto Arizu (h) y su hija Victoria Arizu en una ceremonia que reunió a referentes de la industria vitivinícola a nivel global.

"Durante más de un siglo estudiamos los suelos al pie de la Cordillera de los Andes, exploramos alturas impensadas y aprendimos a convivir con un entorno duro y extremo que forjó nuestro carácter, nos enseñó paciencia y humildad, y nos confirmó una convicción que sigue guiando cada decisión: el vino no se impone a la naturaleza, la interpreta", explicó en su discurso Alberto Arizu (h).

Según el presidente ejecutivo de la bodega, integrante de la cuarta generación de la familia, "recibir hoy el premio a Mejor Bodega del Nuevo Mundo tiene para nosotros un significado muy especial: venimos del llamado Nuevo Mundo, pero con 125 años de historia remasterizando el vino argentino".

Desde Wine Enthusiast destacaron la operación global de Luigi Bosca y su capacidad para llevar al mundo "un siglo de vinificación de lujo, Malbecs de alta calidad y excelencia mendocina".

"Recibimos este reconocimiento como una confirmación de que estamos en el camino correcto, con el compromiso de seguir haciendo vinos que nos emocionen, honrar de dónde venimos y trabajar con la misma convicción que nos trajo hasta acá.” concluyó Arizu (h).

En la edición número 26 del certamen, Luigi Bosca se impuso a las bodegas Pipers River de Australia, Pyramid Valley Vineyards de Nueva Zelanda y las también argentinas Santa Julia y Tapiz.

Por otra parte, el empresario argentino Alejandro Pedro Bulgheroni fue distinguido con el Lifetime Achievement Award en reconocimiento a su visión, legado y compromiso con la excelencia y la sustentabilidad.

El grupo Alejandro Bulgheroni Family Vineyards reúne 15 bodegas en seis países -Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Italia, Francia y Australia.

Al recibir el premio, Bulgheroni afirmó que “cada bodega, cada destino, refleja una filosofía de herencia, cultura y lujo sostenible”.

"Cada una de estas bodegas comparte el mismo espíritu: crear vinos que reflejen el alma del lugar, elaborados con un profundo respeto por la naturaleza, la innovación, la tradición y la hospitalidad", agregó.

Según el empresario, "el verdadero éxito no se mide por estrellas o premios, sino por los recuerdos que dejamos en quienes nos visitan: el silencio de los viñedos, la calidez de nuestra gente y la huella de nuestras raíces".

Además de reconocer su contribución al mundo del vino, la distinción pone en primer plano una visión que integra hospitalidad y experiencia.

Para la familia Bulgheroni, la coherencia entre lo que se produce y lo que se vive en cada bodega es parte esencial de la excelencia: del viñedo al visitante.