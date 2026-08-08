Premian al mejor proyecto gastronómico integral de la Argentina

Los proyectos gastronómicos "Anna Restaurante de Campo" de Juan José Castelli, Chaco; "Crujiente", de Ushuaia, Tierra del Fuego; y "Alcanfor", de Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires competirán en la final de la octava edición del Prix Baron B - Édition Cuisine.

El premio busca reconocer los mejores proyectos gastronómicos integrales de Argentina por su excelencia, vínculo con el medio ambiente y visión transformadora.

"Anna Restaurante de Campo" de Juan José Castelli, Chaco, liderado por Alina Ruiz, es un restaurante de cocina de territorio que produce gran parte de sus ingredientes en su propia finca y reinterpreta los sabores del Impenetrable chaqueño a través de prácticas regenerativas, productos del monte nativo y técnicas contemporáneas.

"Crujiente", de Ushuaia, Tierra del Fuego, liderado por Leandro Giménez y Camila Fernández, es una propuesta a puertas cerradas que articula la hospitalidad fueguina, la pesca responsable y el trabajo con productores locales para poner en valor la identidad gastronómica del extremo sur argentino.

Y "Alcanfor", de Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Julián Galende, es un restaurante de cocina contemporánea argentina que explora el vínculo entre producto, territorio y comunidad, con una propuesta basada en la estacionalidad, el trabajo con pequeños productores y el aprovechamiento integral de los ingredientes.

Los finalistas debieron mostrar y contar el proyecto integral en un video, y presentar un plato que lo represente, maridado con una de las tres variedades de espumantes de la marca.

El jurado está conformado por Mauro Colagreco, Gonzalo Aramburu, Gabriel Oggero y Dolli Irigoyen; y la final se celebrará el 27 de agosto en el Faena Art Center.

El ganador recibirá el tradicional corcho bañado en oro tallado por el reconocido orfebre argentino Juan Carlos Pallarols, una pasantía en Francia en el restaurante Mirazur junto a Mauro Colagreco y un premio económico; y los otros dos finalistas también recibirán un reconocimiento económico y un corcho de plata.