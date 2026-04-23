Premian a quesos argentinos en concurso mundial realizado en Brasil

Diecinueve quesos argentinos fueron premiados en el 4º Mundial do Queijo do Brasil (Campeonato Mundial de Quesos de Brasil).

De la competencia, que se realizó del 16 al 19 de abril en San Pablo, participaron cuarenta productores argentinos.

Desde 2019, el concurso convoca a curadores de queso, productores de leche, distribuidores, fabricantes de equipos, proveedores y chefs.

Durante el mismo, expertos internacionales evaluaron 2.600 quesos provenientes de más de 30 países, juzgando su sabor, textura, aroma y presentación.

Del total de quesos argentinos premiados, cinco medallas corresponden a Santa Rosa (Savencia).

"Estos espacios nos permiten llevar lo mejor de la industria argentina al mundo", destacó Sofia Ruano, gerente de Marketing de Santa Rosa.

"Estamos produciendo quesos de una calidad excepcional; el hecho de competir internacionalmente y volver con premios es un verdadero orgullo para nuestro país y para nuestra industria quesera", agregó.

Con medalla “Superoro” fueron galardonados los quesos parmesano de Casarias S.A. y Sbrinz de Frutos del Campo S.A.

Con “Oro”, la provoleta de Poland S.A., el reggianito de Santa Rosa-Savencia Argentina, la burratina con Tartufo de Festa, el reggianito de Casarias S.A., el parmesano de Man S.A., el reggianito de Man S.A. y el Gaucha Patagonia de Mamaicunas.

Con “Plata”, el Goya de Man S.A., el pategras de Santa Rosa-Savencia Argentina, la burrata de Festa, el romano de Frutos del campo S.A. y el gouda de Poland S.A.

Y, con “Bronce”, la muzzarela de Capilla del Señor S.A., el reggianito de Cooperativa Castelmar, el sardo de Santa Rosa-Savencia Argentina, la provoleta de Santa Rosa-Savencia Argentina y el queso azul de Santa Rosa-Savencia Argentina.