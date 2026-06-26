Predominan las buenas condiciones meteorológicas en casi todo el territorio nacional

Una extensa área de alta presión continuará favoreciendo condiciones de estabilidad en gran parte de la Argentina, con cielos despejados o ligeramente nublados, baja humedad y temperaturas frías durante la mañana. La amplitud térmica volverá a ser protagonista, especialmente en el centro y norte del país, donde las tardes presentarán registros más agradables.

En la región central se espera una jornada con muy buenas condiciones meteorológicas. La ciudad de Buenos Aires tendrá una temperatura mínima de 3°C y una máxima de 14°C bajo cielo despejado. Córdoba registrará entre 2°C y 21°C, mientras que Santa Fe alcanzará los 19°C y Entre Ríos llegará a los 19°C. La Pampa mantendrá un ambiente frío durante las primeras horas, con una mínima de 2°C y una máxima de 15°C.

En Cuyo continuará el predominio del tiempo seco y estable. Mendoza tendrá temperaturas entre 2°C y 16°C, San Juan entre 0°C y 15°C y La Rioja entre 1°C y 17°C. Las mañanas seguirán siendo frías, aunque las máximas mostrarán una recuperación moderada.

El norte argentino registrará algunas de las temperaturas más elevadas del país. Santiago del Estero alcanzará los 22°C, Formosa los 21°C, Córdoba los 21°C, y Chaco, Corrientes y Misiones llegarán a los 20°C. Salta tendrá una mínima de -1°C y una máxima de 18°C, mientras que Jujuy oscilará entre 2°C y 17°C. Las condiciones serán mayormente soleadas y con escasa nubosidad.

En la Patagonia persistirá el ambiente frío. Neuquén tendrá temperaturas entre 3°C y 14°C, Río Negro entre 2°C y 12°C, Chubut entre 4°C y 13°C, Santa Cruz entre 1°C y 6°C y Tierra del Fuego entre 3°C y 7°C. Se observará mayor nubosidad en algunos sectores del sur, aunque sin fenómenos significativos previstos.

El panorama nacional continuará mostrando características típicas del invierno, con mañanas frías, heladas aisladas en varias provincias y tardes más agradables gracias a la presencia de aire seco y estable. Las condiciones seguirán favoreciendo una importante amplitud térmica y una baja probabilidad de precipitaciones en la mayor parte del territorio argentino.