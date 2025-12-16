Predomina el buen tiempo y suben las temperaturas en la Argentina

El país tendrá una jornada mayormente estable, con predominio de cielos despejados y temperaturas en ascenso en gran parte del territorio. En el centro y norte argentino se espera buen tiempo, con máximas que alcanzarán valores elevados, mientras que en la Patagonia persistirán condiciones más frescas, con nubosidad variable y registros térmicos más moderados.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires el cielo se presentará ligeramente nublado, con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima prevista de 26. Condiciones similares se repetirán en Entre Ríos y Santa Fe, donde se anticipan jornadas soleadas y temperaturas que oscilarán entre los 14 y los 29 grados. En Córdoba y La Pampa el tiempo será despejado, con mínimas cercanas a los 15 grados y máximas que rondarán los 29 y 30.

En el norte del país dominará el buen tiempo, aunque con presencia de neblinas matinales en algunas provincias. En Chaco y Salta se prevé cielo ligeramente nublado con neblina, mientras que en Formosa y Misiones habrá nubosidad parcial. Las temperaturas serán elevadas, con máximas que llegarán a los 30 grados y que podrían alcanzar los 33 en La Rioja. Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero y San Juan también tendrán cielo despejado y marcas térmicas propias de un escenario caluroso.

La región cuyana mostrará condiciones estables, con cielo despejado en Mendoza y San Luis, donde las máximas oscilarán entre los 29 y 30 grados. En San Juan se espera una jornada plenamente soleada, con una máxima cercana a los 32.

En la Patagonia el tiempo será más variable. Chubut y Río Negro presentarán cielo ligeramente nublado, con mínimas cercanas a los 5 grados y máximas que podrían alcanzar los 27. En Neuquén se anticipa nubosidad leve y temperaturas más templadas, mientras que en Santa Cruz el cielo estará algo nublado, con registros que irán de los 8 a los 18 grados. En Tierra del Fuego se prevé una jornada mayormente nublada, con temperaturas frías y una máxima que no superará los 12 grados.