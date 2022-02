Precisiones sobre la situación sanitaria del Chaco

“La cantidad de casos positivos, al igual que en todo el país, desciende y eso se debe a las características de la variante Ómicron de la que hay circulación comunitaria desde enero. Los fallecimientos en el Chaco, que fueron 13 en las últimas horas, fueron adultos mayores de 55 años con enfermedades de base y el 70% no tenían el esquema completo o directamente no estaban vacunados. Hasta que no comience a bajar la cantidad de internados tenemos que seguir con el control de las camas de internación, ahora estamos más tranquilos que enteriormente pero aun tenemos internados y eso debe bajar. Quienes tengan el alta de covid, al otro día del mismo pueden vacunarse ya sea con la primera o segunda dosis que les falta y quienes están esperando el refuerzo deben esperar 90 días, siempre para quienes se enfermaron y le dieron el alta sanitario. Actualmente estamos en campañas de vacunación para adolescentes y niños y con el refuerzo para adolescentes de entre 12 y 17 años, que son los segmentos que tienen bajo porcentaje de vacunación. Tenemos muchas preguntas sobre la vacuna Pfizer pediátricas que ya están aprobadas en nuestro país, pero que en el Chaco todavía no la tenemos”, dijo la directora del Área de Epidemiología.

