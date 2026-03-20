Precipitaciones generalizadas mejoran la condición de los cultivos

Las precipitaciones de los últimos días sobre gran parte del área agrícola contribuyeron a mejorar la condición de los cultivos tardíos y de segunda, según el Panorama Agrícola Semanal de la Bolsa de Cereales.

Para el cultivo de soja, la condición hídrica Adecuada/Óptima se ha incrementado en siete puntos porcentuales respecto al previo informe, donde el centro y sudeste de Buenos Aires aportaron una mejora significativa tras el déficit hídrico registrado durante gran parte de la campaña.

A raíz de esto, la proyección de producción de la entidad se sostuvo en 48,5 millones de toneladas.

En lo que respecta al maíz, la cosecha progresa a nivel nacional y alcanza el 13% del área apta, con las labores concentradas principalmente en Núcleo Norte, donde el avance mantiene buen ritmo y los rindes promedian 98,2 quintales por hectárea.

Así, la entidad mantuvo su proyección de cosecha del cereal en 57 millones de toneladas.

Finalmente, la cosecha de girasol vuelve a retomar ritmo con un considerable avance de las labores sobre el sur del área agrícola.

En la última semana el progreso fue de 11 puntos porcentuales, alcanzando un avance nacional de 48,2%, fundamentalmente concentrado en el oeste del área agrícola.

El rinde nacional asciende a 23,8 quintales por hectárea, debido a la mejor productividad de estas zonas respecto a los sectores cosechados con anterioridad.

A su vez, lentamente se van recolectando también lotes en el centro y sudeste bonaerense, donde los rendimientos se están alineando a los estimados entre 22 y 24 qq/Ha en promedio debido a las restricciones hídricas desde diciembre.

Frente a este escenario, se sostiene la proyección de producción en 6,2 millones de toneladas.