Precios Congelados: realizan controles en sucursales de grandes cadenas

El director de Defensa del Consumidor de Entre Ríos, Pablo Luciano, aseguró en LT 11 que los controles sobre la resolución 1050 de la Secretaría de Comercio Interior de Nación se vienen desarrollando normalmente de acuerdo a las instrucciones de la provincia y con la colaboración de los municipios. Se concretan actualmente en alrededor de 90 sucursales de las grandes cadenas de supermercados, las que ya estaban comercializando los productos de precios cuidados.

Precisó Luciano que en el caso de C del Uruguay el control es solamente en Supermercado Día. Esperan ahora cómo evolucionan las negociaciones que se vienen realizando para incorporar a los supermercados de proximidad.

El funcionario agregó que hasta el momento el resultado de los controles es muy positivo; que en las góndolas están los productos a los precios establecidos, encontrándose con algunas dificultades en cuanto a la señalización de Precios Cuidados y en menor cantidad la faltante del producto por 24 o 48 horas.

Pablo Luciano dijo que por los canales ofrecidos, entre ellos la app de Precios Cuidados, no han tenido denuncias. Recalcando que no todas las cadenas ni las sucursales comercializan la totalidad de los 1338 productos que están en la lista para Entre Ríos.

