Pozzo: "Para poder controlar una corrida necesitás tomar decisiones fuertes"

Estefanía Pozzo, periodista especializada en Economía y Finanzas -columnista del Washington Post, Ámbito Financiero, C5N y docente de la UBA- se refirió a la situación político económica que atraviesa el país y presentó su libro “Es la economía, vos no sos estúpida” (Paidós). "La coalición gobernante entendió que no podía seguir regalando el panorama político como venía sucediendo. Para poder controlar una corrida necesitás tomar decisiones fuertes; que las personas que están tomando decisiones en los mercados financieros crean que vos estás en control de la situación. Y los interlocutores políticos que había en el último tiempo generaban dudas para tomar decisiones. En el caso de Guzmán por los continuos cuestionamientos por parte de la vice presidenta. Y en el caso de Batakis por la falta de manifestación pública a favor de la ahora ex ministra. El gobierno está manifestando que las decisiones político económicas las va a tomar un actor de peso en la coalición, uno de los tres. Y por el momento les salió bien porque empezaron a bajar los dólares financieros, subieron los bonos, bajó el riesgo país… en términos financieros se empezó a acomodar un poco el panorama”, dijo Pozzo y agregó: “Habrá que ver si ahora en adelante este músculo político que se le atribuye a Sergio Massa en esta primera lectura es realmente algo que le permita hacer cosas. De eso hablamos. Cómo se ordena la situación crítica que está atravesando la macro economía del país”.

“El desafío más grande que tiene el gobierno es controlar la inflación. Lo más urgente es que nuestros salarios no sigan perdiendo contra la inflación”, dijo Pozzo respecto a las dificultades y los principales desafíos en este tiempo de cara a las elecciones 2023. En cuanto a cómo va a repercutir la entrada de Sergio Massa al gabinete nacional en el vínculo que tiene el gobierno con el campo, Pozzo manifestó: “El campo es un sector de la economía muy relevante que no se puede obviar pero al mismo tiempo es un sector que está muy politizado, muy partirizado. Es difícil hacer un análisis de la dirigencia del sector agropecuario que no tenga en cuenta una cuestión partidaria o de incidencia política”.

“Es la economía, vos no sos estúpida” (Paidós) de Estefanía Pozzo está destinado a las mujeres y hace hincapié en la importancia de la independencia económica. Pozzo dijo que las mujeres tenemos que “refundar la relación con el dinero” debido a cómo la sociedad patriarcal se ha organizado históricamente alrededor del mismo. En esta nota, Pozzo contó cómo fue escribir su libro y habló de violencia económica, infidelidad financiera y cuota alimentaria, entre otros temas. Asimismo, reflexionó sobre por qué son pocas las mujeres que hablan de economía y finanzas en los medios de comunicación. “Es insoportable el nivel de odio que genera que una mujer hable”, dijo Pozzo.

