Pourquoi le 20 juin est-il un jour férié en Argentine ?

Cette dateå est consacrée à la célébration et à l'honneur du drapeau argentin, ainsi qu'à la commémoration de son créateur, Manuel Belgrano, qui est mort ce jour-là en 1820, dans la ville de Buenos Aires.

Le drapeau a été créé par Belgrano pour identifier les troupes luttant contre l'armée du roi d'Espagne, dans le cadre des guerres d'indépendance de ces territoires sud-américains.

Belgrano a donné l'ordre de créer un drapeau "blanc et bleu ciel", avec le soleil inca doré au centre, qui représente depuis lors les drapeaux de guerre de l'Argentine. Le 27 février 1812, Belgrano a hissé ce qui allait devenir le drapeau national sur les rives du fleuve Paraná, dans l'actuelle ville de Rosario, au centre-est du pays.

Belgrano fut l'un des économistes argentins les plus remarquables, un précurseur du journalisme national et un promoteur de l'éducation populaire, de l'industrie nationale et de la justice sociale. Dans son idéologie pour la nouvelle nation, il a parlé de l'intégration nécessaire des indigènes et des Africains réduits en esclavage comme une partie essentielle de la société naissante libérée de l'Espagne.

Il est mort pauvre et oublié. Il avait investi toute sa fortune personnelle dans le financement des troupes de la guerre d'indépendance.