Pourquoi ce vendredi est-il un jour férié en Argentine ?

En Argentine, ce vendredi 17 juin marque la Journée nationale de la liberté latino-américaine, 200 ans après la mort de Martín Miguel de Güemes, chef de la guerre des gauchos qui a empêché les incursions espagnoles dans le nord du pays pendant la guerre d'indépendance.

Martín Miguel de Güemes est né dans la province de Salta, au nord-ouest de l'Argentine, le 8 février 1785. Bénéficiant d'une grande influence parmi les gauchos et les autochtones, il parvient à former des milices qui défendent dans une guerre sans quartier le territoire naissant de ce qui deviendra des pays libres de la couronne espagnole, comme la Bolivie et l'Argentine.

Tout au long de sa carrière militaire, Güemes a joué un rôle fondamental, car sans son armée et sa résistance, il n'aurait pas été possible de défendre le nord de l'Argentine contre les incursions de l'armée du roi.

L'importance de la résistance du peuple du nord de l'Argentine est telle qu'il a été possible de maintenir les territoires sous le commandement d'un gouvernement d'hommes nés sur ce territoire. Elle a également permis de planifier la construction de nouveaux pays libres sur la base de la traversée des Andes par le général José de San Martín qui a pu libérer le Chili et le Pérou de la domination espagnole.

Tout au long de l'histoire, Güemes a été sauvé de l'oubli par diverses voix comme l'exemple de quelqu'un qui se bat pour l'idéal de la liberté, avec rien de plus que le soutien des gauchos, et au prix de sa richesse personnelle.

Aujourd'hui encore, dans la province de Salta, on rend hommage à la figure du courageux guerrier.