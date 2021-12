“Por suerte los casos de covid positivo no implican más internación”

La directora del Hospital Julio Perrando de Resistencia analizó la actividad del hospital en las guardias de Navidad: “no hemos tenido accidentes por pirotecnia, pero si por incidentes viales, y eso nos preocupa porque es una constante que pone en tensión el sistema sanitario. El 40 por ciento de los internos covid que están internados no están vacunados como también tres de los cuatro que están en terapia intensiva. Quiero destacar la labor del personal que trabajó intensamente en toda la pandemia. En este último tiempo aumentó notablemente la cantidad de personas que se hacen hisopados que, este domingo 26 de diciembre, llegó a 250 personas con un 30% de positividad que por suerte no impacta en la internación y recomendamos a la población que no descuide las medidas de cuidado como el uso del barbijo y la distancia social”, dijo la profesional.

LRA 26 Radio Nacional Resistencia

