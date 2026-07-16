¿Por qué sufrimos tanto en cada partido de fútbol?: "Es nuestra identidad"

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, tras vencer a Inglaterra en una semifinal cargada de emociones, volvió a dejar una escena repetida en millones de hogares: nervios, ansiedad, tensión y una enorme descarga emocional al finalizar el partido. Más allá del resultado deportivo, los encuentros de la Selección suelen generar reacciones intensas que muchas veces se viven como experiencias personales.

El psicólogo Diego Tachella dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y analizó las razones detrás del intenso padecimiento de los argentinos durante los partidos del Mundial. El especialista afirmó que, tras la victoria frente a Inglaterra, se ha consolidado un hábito donde el espectador asume el dolor como un paso necesario hacia la gloria.

"Nos queda como una identidad que nos aferramos a que somos gente que sufrimos en los partidos", explicó el profesional sobre esta particular forma de vivir el deporte. Señaló que este sentimiento es constitutivo de la identidad nacional, comparándolo con la narrativa del tango donde "hay que sufrir primero".

Tachella destacó que la actual selección argentina rompió tabúes al incorporar la psicología y mostrarse vulnerable. Manifestó que el equipo se permite emocionarse y expresar sus nervios, lo que genera una cercanía inédita con el público que hoy los ve "casi como parientes".

Respecto a la salud mental del plantel, el entrevistado citó el trabajo de Brindisi, psicólogo de la AFA, sobre el impacto de las redes sociales. "El problema de las redes no es la crítica, el problema de las redes es el elogio", advirtió sobre el peligro de creerse invencibles antes de tiempo.

El psicólogo también profundizó en el fenómeno de las cábalas, definiéndolas como mecanismos basales y primitivos para manejar la incertidumbre. Indicó que estas conductas son similares a las observadas en experimentos con palomas, donde se desarrollan acciones extrañas ante resultados aleatorios.

"Me siento parte de esto y hago el esfuerzo porque yo soy parte de un colectivo", expresó sobre la función social de las supersticiones. Sostuvo que el hincha necesita sentir que aporta algo desde su lugar, ya sea no moviéndose del asiento o repitiendo rituales específicos.

Sobre el uso de estadísticas e inteligencia artificial para predecir resultados, Tachella se mostró cauteloso. Manifestó que, aunque se analicen grandes volúmenes de datos, siempre se trabaja sobre una representación y no sobre la realidad pura del juego, que siempre guarda sorpresas.

El especialista observó que el "sufrimiento" actual es una elección consciente frente al "triunfo del criterio de realidad". Señaló que ya nadie entra a la cancha sintiéndose superior, sino aceptando que cada encuentro es una pelea que puede inclinarse hacia cualquier lado.