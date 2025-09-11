Generación Z: por qué muchas mujeres jóvenes eligen hombres mayores

El debate sobre las nuevas formas de vincularse en la pareja suma un nuevo capítulo tras un artículo del New York Post que reveló una tendencia llamativa: cada vez más mujeres de la Generación Z manifiestan preferir hombres mayores antes que parejas de su misma edad. El motivo, según el medio, estaría ligado a la brecha ideológica: mientras ellas tienden a ser más progresistas y directas, los varones jóvenes muestran inclinaciones más conservadoras, lo que genera dificultades para encontrar afinidad.

Mimi, comunicadora y creadora de la cuenta de Instagram @mimimuablog, dialogó con el equipo de Ramos generales y reflexionó sobre este fenómeno desde su mirada centrada en los vínculos afectivos contemporáneos. Señaló que muchas mujeres jóvenes sienten que con hombres algo mayores encuentran más seguridad emocional, capacidad de escucha y un terreno más maduro para sostener proyectos compartidos.

"Pasa mucho ahora que las mujeres muy jóvenes, de 20, eligen salir con hombres mayores que ellas, de 60. Hay muchas cosas que entran en la balanza. El hombre más grande trata de otra forma, y yo siempre digo 'enamorate de cómo te tratan'", expresó en el estudio de Radio Nacional.

En ese sentido, sostuvo que "los hombres jóvenes están como en el princesismo, no están habitando su energía masculina y no tiene nada que ver con el hombre de la vieja escuela, que conquista y busca seducirte dándote el gusto para llamar tu atención".

Más allá de las tendencias, sostuvo que lo central es que cada vínculo sea elegido desde la libertad y el deseo genuino, sin prejuicios ni condicionamientos.