¿Por qué Canal 7 de Rawson no se ve en la cordillera hace varias semanas?

El director general de Canal 7 de Rawson, Marcelo Juy, conversó con Postales de Radio por Nacional Esquel sobre los inconvenientes técnicos que llevan a que en la cordillera la señal no esté el aire. Explicó que hoy salen solo “para la órbita que no toma por satélite”. Esto se debe a que se quemó un encoder y hace más de 40 días se encuentran en esta situación. Este arreglo está bajo la órbita de Servicios Públicos y la partida presupuestaria ya se encuentra aprobada. Sin embargo, Juy advirtió que “son compras internacionales, así que estamos aguardando que se destrabe todo en aduana”, por lo que no se puede anticipar cuánto más demorará.

