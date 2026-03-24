¿Por qué adultos mayores prefieren la IA por sobre el diálogo familiar?

En los últimos años, la presencia de inteligencia artificial conversacional en la vida cotidiana de las personas mayores ha ganado presencia no solo como herramienta para resolver tareas o buscar información sino como recurso para expresar emociones en situaciones donde el contacto humano resulta inalcanzable o socialmente difícil. Nora Briozzo, en 100% Nora, conversó con la psicóloga para comprender las razones ó motivaciones detrás de este comportamiento.

La Licenciada Anabella Serventi advirtió que “hay como demasiada fascinación sobre lo que la IA puede ofrecernos”.

Identificó “tres grandes factores” en la elección de la IA como compañera de diálogo y hace que después “no toleren tanto las relaciones humanas”.

“Esta recurrencia a la IA para todo tiene que ver con que las personas estamos perdiendo la demora de la gratificación; no podemos afrontar la confrontación con otros y necesitamos esta disponibilidad 24 horas de manera inmediata”.

“La IA es una herramienta de doble filo”, alertó.

Según un estudio exploratorio cualitativo liderado por Mengqi Shi de la University of Washington, en colaboración con Tianqi Song, Zicheng Zhu y Yi-Chieh Lee de la National University of Singapore, existen factores situacionales específicos que determinan el momento en que los adultos mayores optan por apoyarse emocionalmente en la IA en vez de recurrir a familiares o amigos.

La investigación, basada en entrevistas en profundidad con 18 personas de entre 50 y 77 años, revela que la independencia, la dignidad y el control sobre la autoimagen ejercen una influencia clave en estas decisiones cotidianas.