Por primera vez, poesía en la Fiesta del Pescado y el Vino

Por primera vez, se leyó poesía en el escenario de la Fiesta del Pescado y el Vino. En la segunda noche de la gran fiesta popular, durante el concierto de Gamesán, el proyecto solista del músico gualeguaychuense Santiago Veronesi, recitaron poemas de su autoría Pamela de Battista, Martín Pucheta y Viqui Veronesi. "La idea fue dar un espacio a la poesía. Convidarse entre amigos está bueno. Estamos en la ciudad de los poetas que besa el Paraná y el Uruguay... me pareció necesario conectar la música de Gamesán con los poemas. Me pareció lindo que la gente escuche poesía", contó Santiago Veronesi, quien por primera vez tocó las canciones de Gamesán en vivo. En esta nota Veronesi habló de sus canciones, de la Fiesta del Pescado y el Vino, y de la importancia de brindar un espacio en que la música no sea sólo un entretenimiento.

DESCARGAR

Radio Cuaderno, de lunes a viernes, de 19 a 20 / Con Jimena Arnolfi