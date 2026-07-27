Por primera vez, este lunes se entregan los Premios Pinti al teatro argentino

El Teatro Colón será sede esta noche de la primera edición de los Premios Pinti, una ceremonia que reconocerá a los artistas, espectáculos y producciones más destacados de la temporada teatral argentina. La gala contará con la conducción de Agustín Aristarán, en una celebración que reunirá a figuras de la escena nacional en uno de los escenarios más emblemáticos del país.

Ariel Stolier, director de Producción del Grupo La Plaza y representante de una de las productoras socias de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET), dialogó con el equipo de Korol en el aire y destacó la importancia de contar con un reconocimiento que ponga en valor el trabajo de toda la comunidad teatral.

"Es un aporte que sumamos nosotros al ecosistema de teatros, que más allá que tiene premiados, lo que busca principalmente es seguir fortaleciendo al sector, darle visibilidad a los espectáculos de cara a los próximos meses y de alguna manera reencontrarnos con toda la comunidad artística y teatral una vez más al año y poder celebrar", expresó.

La premiación abarcará categorías que incluyen comedia, drama, musical, dirección, producción, actuaciones y rubros técnicos. Entre los espectáculos con mayor presencia en las nominaciones aparece Charlie y la Fábrica de Chocolate, que competirá en áreas vinculadas con la producción, dirección, actuaciones, diseño escenográfico, vestuario, iluminación y coreografía.

La categoría Mejor Comedia reúne a títulos como Berlín Berlín, La función que sale mal, Parlamento y Una navidad de mierda, mientras que en Drama o Comedia Dramática figuran producciones como El brote, Habitación Macbeth, Imprenteros y Lo que el río hace. Por su parte, el rubro Mejor Musical incluye a Annie, Charlie y la Fábrica de Chocolate, Cuando Frank conoció a Carlitos, Hairspray y The Ópera Locos.

La ceremonia también entregará reconocimientos especiales, entre ellos los Premios a la Trayectoria, los galardones a los Espectáculos del Año y el premio al Espectáculo Favorito del Público. La iniciativa busca destacar tanto el trabajo artístico como el esfuerzo de productores, técnicos, diseñadores, directores y todos los profesionales que participan en la realización de cada obra.

La creación de los Premios Pinti representa además un homenaje a Enrique Pinti, una de las figuras más influyentes de la historia del teatro argentino. Su legado artístico, marcado por el humor, la reflexión y el compromiso con la cultura, sirve como inspiración para una distinción que busca celebrar la excelencia y el desarrollo de la actividad teatral.