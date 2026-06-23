Por primera vez en el Garrahan, trasplantaron en simultáneo a dos hermanas gemelas

El Hospital Garrahan concretó un procedimiento inédito en su historia al realizar un trasplante renal simultáneo a dos hermanas gemelas de 14 años. Mayra y Daiana, oriundas de Laferrere, provincia de Buenos Aires, recibieron órganos compatibles provenientes de un mismo donante y hoy ya se encuentran en sus hogares tras una evolución favorable. Fueron operadas a principios de abril y su evolución es "muy buena".

Santiago Weller, jefe de Urología y Trasplante Renal del Hospital Garrahan, en diálogo con el equipo de Nico Yacoy explicó cómo pudo realizarse en Radio Nacional.

"Ellas ya están en su case con una excelente evolución. Llevamos 1200 trasplantes en la historia del hospita. Lo que ocurrió en esta ocasión es que 2 niñas con la mala suerte de tener una enfermedad congénita genética, y al haber recibido un órgano al mismo tiempo, es importante poderlo haber hecho en simultáneo porque en la sobre vida del órgano y en los resultados, esto impacta muchisimo", mencionó.

Weller advirtió que si bien las niñas no estaban primeras en la lista de espera de órganos, por cuestiones "de inmunidad del primer paciente", ellas pasaron al primer y segundo lugar para las donaciones.