"Por la pandemia tuve clases virtuales y eso me ayudó mucho"

Hacía 60 años, Eva de Jesús Carabajal había dejado sus estudios primarios. Y después de pensarlo bien, la mujer tomó la decisión de retomar los estudios en pandemia y concluir la primaria y de pasó alentó a que la gente que adeuda este ciclo, tome coraje y finalice sus estudios. “Quería terminar porque antes no lo hice y ahora luché hasta que pude hacerlo. Yo soy una persona pobre, vengo de una familia muy pobre y no tenía (los recursos) para seguir estudiando. Con los años me casé, enviudé y ahora quise seguir para terminar la primaria de una sola vez. Hice hasta cuarto grado y tuve que salir de la escuela porque me enfermé. Me han dado ganas de estudiar, de hacer cosas y no estar quieta en mi casa. Por la pandemia tuve clases virtuales, eso me ayudó mucho”, destacó la mujer oriunda de Graneros.

