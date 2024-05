"Por favor hagan una represa en el río Neuquén"

El ex representante de Neuquén en la AIC (Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas) Elías Sapag se refirió a la prórroga de las concesiones de las hidroeléctricas dijo que “Se trata de un acuerdo para poder encontrar una resolución entre la energía eléctrica y el agua.”

Sapag señaló que “La finalización de estas concesiones tienen que dar lugar a la resolución del problema estructural de nuestra cuenca. La de fondo, nosotros tenemos que cuidar la vida y los bienes de nuestros habitantes primero, antes de empezar a distribuir lo que no hemos conseguido. Distribuir para las ciudades, para los barrios, para la gente, de hacer un fondo para obras. Necesitamos construir una represa en el río Neuquén porque ya no sólo la Corte Suprema de la Nación ordenó a los Gobierno nacional para resolver este problema de seguridad, sino que científicamente, tanto los consultores independientes que auditan las repesas, como la AIC, como la Orsep ya dijeron que la única manera para contener es con una represa.”

“Estoy en Brasil y estoy viendo lo que está ocurriendo en Río Grande do Sul es catatónico. Hace un mes que están bajo el agua. 396 municipios bajo el agua 157 muertos 84 desaparecidos 647 mil damnificados 77mi albergados. Muerte de sis animales. La provincia de Río Grande do Sul es una de las más poderosas del Brasil y quedó con el 93% de su producción destruida.”

“Tenemos que tomar nota porque ya el río Neuquén científicamente señala que su crecida son 22 mil metros cúbicos o sea el doble del poder de retención de la represa de Cerros Colorados, que tenemos una sola y ¡Los proyectos están! Los proyectos de la cuenca del río Neuquén, es el más importante de la República Argentina para poder resolver este problema.”

"Con un recurso que ya tenemos que se aplique a la construcción de una presa. No estoy pidiendo que hagamos créditos, sino el Estado mismo en vez de quedarse con esa ganancia y abaratar la energía defienda la vida y los bienes primero. Sobre todo: Vaca muerta, Loma de la Lata que bombea 90 millones de metros cúbicos de gas por día, si se inunda eso es una catástrofe nacional. No la están entendiendo. La energía hidroeléctrica es limpia, es firme y es barata. No entiendo cuál és, no poner en la agenda política la construcción de esta presa. Les pido por favor que en la negociación con las concesiones se ponga la construcción de una represa sobre el río Neuquén.”