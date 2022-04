“Por el juego que muestra For Ever tendría que tener algunos puntos más”

"Esta mañana entrenamos y nos preparamos para el próximo partido. En el último partido hicimos un gran desgaste, mucho cansancio pero por suerte nada más. El equipo está bien. Quiero destacar el permanente aliento de la gente que nos acompaña siempre y cuando jugamos de local se hace sentir, para nosotros es un plus. En cuanto a la manera de jugar creo que deberíamos tener algunos puntos más, pero nos deja tranquilo que generamos eso y la suerte va a cambiar”, dijo el goleador de For Ever.

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

PROGRAMA OFF SIDE

LUNES A VIERNES DE 18 A 20