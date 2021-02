Por condiciones de las escuelas y falta de vacunas SUTE decidió no iniciar las clases

La Secretaria Gremial del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) Mirta Fajet, en diálogo con LV4 Nacional San Rafael dijo que se está debatiendo en plenarios departamentales cuál será la modalidad de paro, que en principio se planteó por cuestiones salariales, a lo que ahora se suma el riesgo que implica el Covid 19. La medida iniciaría el lunes y podría ser por 48 o 72 horas e incluso a plantearse por tiempo indeterminado.

Fajet manifestó la preocupación del sector docente frente al potencial perjuicio en la salud de la sociedad, debido a que el inicio de clases implica un movimiento comunitario masivo.

“El hecho de volver a la presencialidad implica el movimiento de un montón de personas, sobre todo en el Gran Mendoza, donde mucha gente depende del transporte público. Nosotros hemos hecho un estudio epidemiológico, el segundo, para saber en qué condiciones estamos y justamente con las mismas variables que puso el Consejo Federal de Educación, se indica que en el Gran Mendoza estamos en alerto roja. Habrá zonas donde el virus no se expande como en otros lugares, pero los riesgos existen. Estamos de acuerdo en que la presencialidad es fundamental y en la necesidad que hay, pero también se requiere de escuelas seguras y José Thomas no va a reconocer que hay cientos de escuelas que no están en condiciones”.

La dirigente gremial señaló que les han llegado comentarios de escuelas de San Rafael, de Villa Atuel y El Nihuil, que no están en condiciones, que tienen problemas de agua o que tiene aulas con superficies pequeñas.

Fajet dijo también que hay muchas escuelas a las que todavía no se les ha transferido el dinero estipulado en el Fondo Covid, por lo que se les ha solicitado a los alumnos que lleven su propio alcohol en gel, jabón líquido, servilletas, barbijos y que seguramente hay casos de familias que no los podrán comprar.

“De acuerdo al estudio que nosotros hemos realizado, creemos que no tenemos que volver, no solamente por cómo se está moviendo el virus en ciertos sectores de la provincia, sino porque las escuelas no están seguras. No todas las escuelas tienen las condiciones dignas que tenemos que tener”.