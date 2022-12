Por amor a García: La gran banda tributo a Charly

Los integrantes de la banda homenaje a Charly García, Gabriel Capponi y Julieta Elo estuvieron presentes en los estudios de Radio Nacional, dónde contaron más acerca de la banda e interpretaron canciones del enorme artista.

Capponi (voz y teclado), quien lidera la banda homenaje, compuesta por Julieta Elo (coros), Patricio Silva (guitarra), Javier Bergara (teclados) y Esteban De León (bajo), contó más acerca de la misma: “Tendrá unos 4, 5 años. Empezó como una cosa de salón para salvar un centro cultural cuando no se podía bailar, de la nada empezamos a tocar y en un momento comenzamos a tocar Charly García en la noche”.

El músico contó cómo fue su aproximación a Charly en su infancia: “Yo ya tocaba el piano, música clásica toda mi infancia y deje porque era algo que me aburria. En esa época prácticamente no te dejaban escuchar música” explicó.

“El amor por García es cuando tenía 14 años me acuerdo que repetí primer año y estaba en Santa Teresita y tocaba Charly y no me dejaban ir a verlo. Hasta que no lo fui a ver no salí de mi casa y ahí empezó todo” contó.

La banda estará realizando una gira a partir del 15 de enero en la costa, la cual misma será por Santa Teresita, Mar del Tuyú, Pinamar y Villa Gesell.