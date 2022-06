Ponferrada: “El paso de Maxi no fue en vano, hizo mucho desde su lugar”

La Diputada Provincial Natalia Ponferrada, en diálogo con Nacional Catamarca, lamentó el fallecimiento del Senador Provincial Maximiliano Brumec: “Una noticia muy triste que nos sacudió a todos los que lo conocimos. Era una gran persona que nos dejó una enseñanza muy grande, la de no bajar los brazos ante la adversidad. Era un hombre incansable, a pesar de su delicado estado de salud no paraba nunca, estaba disponible y trabajando las 24hs del día toda la semana. Y lo más admirable, es que no se quejaba. Él siempre estaba con una sonrisa y una actitud positiva frente a la vida y a la enfermedad que padecía. Creo que el paso de Maxi no fue en vano, hizo mucho por el deporte y desde su lugar como senador también, porque fue algo que asumió con mucho compromiso”.

