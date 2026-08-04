"Poly" Chaile Vázquez, tucumana y campeona del Sudamericano de "pulseadas" habló de su disciplina en Nacional

La deportista tucumana Paula "Poly" Chaile Vázquez se consagró campeona sudamericana invicta en ambos brazos en el XII Campeonato Sudamericano de Lucha de Brazos en junio de 2026. En diálogo con el equipo de Pasión Nacional, la campeona habló sobre esta disciplina y de su logro en Radio Nacional.

"Salí invicta en ambos brazos, aunque generalmente uno puede tener un brazo más fuerte que el otro. Este año cambié de rutina, de profesor y de gimnasio y lo conseguí", dijo.

"Arranqué entrenando en Tucumán, y la Lucha de Brazos se conoció hace 3 años. Lo hago todos los días, a la mañana hago gimnasia y preparo todos los músculos. Y algunas veces a la semana hago específico: dedos, falanges, muñeca y antebrazos. Luego los traslado a la mesa", agregó.