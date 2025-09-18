Polo Martí: "La voz de Antonio nos expresa a todos más allá del tiempo”

Silvia Maruccio conversó con el guitarrista y compositor mendocino Polo Martí que recordó al “cantor de las cosas nuestras” a través de una obra especial. Martí tomó un poema de Jorge Marziali, titulado Tormo, y lo transformó en canción como homenaje. La obra resume la vida y la voz de quien supo emocionar al pueblo argentino con su canto “finito y mañanero”. “Fue como contar su historia en música y poesía”, expresó Martí, al destacar la vigencia de un artista que sigue representando la memoria colectiva del folclore.



