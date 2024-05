"Política pública para generar puestos de trabajo" Intendente Taccetta

Compartiendo mates y charla, estuvo en Radio Nacional Esquel el Intendente Municipal Matías Taccetta. En la variedad de temas que figuran en carpeta, el primero fue la presentación en sociedad de la inversión hotelera iniciada en la zona de Laguna Carao, apoyada principalmente por las exenciones que otorgaría la reciente Ordenanza para tal fin, y que fuera aprobada días pasados por el Concejo Deliberante local.

El mandatario municipal dijo que esto inició “de una idea, que estaba plasmada en el plan estratégico de gestión allá en abril del 2023, antes de la campaña", y que "tenía como antecedente un proyecto de ley que había presentado como Diputado Nacional en la misma línea, con beneficios impositivos para la industria del turismo, y viendo lo que se hace en otros municipios, fuimos con esa idea a buscar los inversores”, contó, agregando que “ya como Intendente, era abrirles las puertas para que vengan y conozcan”.

Taccetta expresó que aquellos que llegaron y recorrieron las distintas zonas de la región; unos diez inversores, “se quedaron encantados”. Es así como tomó cuerpo el proyecto de Ordenanza para la promoción en inversión turística para Esquel y que una vez aprobada llevó el número 79/2024. Sobre la misma el jefe comunal resaltó que la elaboración de la norma fue muy trabajada, enfatizando su presencia en el Concejo Deliberante para evacuar todas las consultas que se quisieran hacer al respecto. Remarcó datos de interés como el caso de la contratación de mano de obra, los acuerdos con empresas constructoras locales, los plazos de ejecución de obras, como parte de las condiciones para ajustarse a las exenciones.

Taccetta se extrañó por la postura que tomaron Concejales de la oposición con respecto a la promulgación de la Ordenanza en virtud de que “es una política para generar puestos de trabajo, y no entiendo todavía por qué se han opuesto”. Sobre el particular indicó que ese es el ámbito para discutir todas las propuestas, no sólo las que pudieren presentar desde el oficialismo.

Sobre este punto Matías Taccetta indicó que el cuerpo normativo de la Ordenanza 79/2024 forma parte en sus principales conceptos, del proyecto de Ley “Promoción Turística” impulsado en la Legislatura de la provincia, y de la cual el gobernador Ignacio torres hiciera mención en la conferencia brindada en Esquel, conjuntamente a otra iniciativa en esa dirección presentada por el Diputado provincial Juan Pais (Arriba Chubut).

El funcionario municipal hizo mención a la necesidad de acompañar al inversor privado si esto genera puestos de trabajo adelantando que seguramente este tipo de iniciativas también serán aprobadas en la Legislatura; “muchos municipios ya han pedido la Ordenanza para poder copiarla en sus localidades” confió a este medio.

“Hay que pensar a largo plazo” dijo el Intendente, agregando que es una persona que planifica mucho siendo el “único candidato (en campaña) que había elaborado y presentado un plan de gestión”. Resalta entonces parte de la impronta político/administrativa de la gestión del ejecutivo local apuntando a establecer una matriz productiva para el desarrollo sostenido, más allá de las diferentes gestiones que se sucedan al frente del municipio.

Taccetta retomó uno de los “ejes temáticos” en que están basados los llamados a invertir y es sobre el cambio en la traza de la Ruta Nacional 40, sobre el cual dijo tuvo una reunión con el Presidente de Parques Nacionales informando a la audiencia que ese funcionario estará esta semana en la ciudad. La propuesta de cambio de traza “surgió de una idea que plasmé en un proyecto de Ley cuando fui diputado, hace tres años atrás, y no estaba en ese momento pensando en ser candidato a Intendente” confesó.

Para finalizar el Intendente Municipal de Esquel expresó como definición sobre los inversores que “hay que abrirles las puertas de la ciudad; hay que traer plata de afuera. Hay gente con plata acá en Esquel que hay que convencer que invierta acá. Es generación de puestos de trabajo” finalizó.

"El Señalador" - Conducción: Rocio Davel - Raúl Carello

Producción: Valeria Gutierrez - Operación técnica: Matilde Murúa

Redacción: Pedro Mendoza