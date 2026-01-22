Polémica por los tres escaladores rusos que hicieron el primer salto BASE desde el Monte Fitz Roy

Una acción sin precedentes y que generó debate en la comunidad montañista internacional tuvo lugar en las últimas semanas en la Patagonia argentina, cuando tres escaladores rusos completaron el primer salto BASE desde el Monte Fitz Roy, una de las montañas más emblemáticas del Parque Nacional Los Glaciares y un ícono del alpinismo mundial.

Roberto Catalá, montañista y experto en aventuras extremas, dialogó con el equipo de Ramos generales y afirmó: "No es una hazaña deportiva, es una provocación a nuestra ley, los saltos bases no están permitidos en el Parque Nacional Los Glaciares".

"Son extranjeros que han desafiados la regulación de aun área que está protegida en la Argentina", subrayó

El hito deportivo se concretó el 7 de enero de 2026, cuando Boris Egorov, Vladimir Murzaev y Konstantin Jäämurd, integrantes del colectivo Dirty Climbers, lograron escalar la exigente ruta Royal Flush en la cara este del Fitz Roy, una vía de más de 1.200 metros de verticalidad técnica, y desde un punto cercano a los 3.405 metros de altura realizaron un salto BASE hacia el valle patagónico.

La maniobra fue documentada y difundida por los protagonistas en redes sociales y plataformas especializadas, donde se observa el salto con trajes especiales (wingsuit) seguido de la apertura de paracaídas para aterrizar en zonas boscosas y glaciales. El descenso implicó casi tres minutos de vuelo combinado con varias etapas de caída libre y control de paracaídas, lo que marcó uno de los cambios de altitud más significativos documentados para esta disciplina.

La actividad despertó controversia porque no está expresamente permitida por la normativa del Parque Nacional Los Glaciares, donde el reglamento establece que cualquier práctica no autorizada se considera prohibida y puede acarrear sanciones administrativas. Hasta el momento, las autoridades del parque no han informado sobre acciones oficiales vinculadas a este salto.