Polémica por cambio de sistema de venta de carne vacuna

El presidente de la Cooperativa de Trabajo y Consumo Unidos, se refirió al cambio de sistema de comercialización de carne por troceo: “este no es el momento de hacerlo pues no pensaron en el frigorífico consumero, ningún frigorifico del norte es exportador, y este sistema viene desde hace 40 años cuando todos eran mataderos municipales y se implantó, en toda la provincia hay frigoríficos tipo C o D, se lograron muchas cosas como por ejemplo comer buena carne y ahora querer cambiar todo de un día a otro no es posible. Hay carnicerías de barrio que no venden todos los cortes y con este sistema de entregar la media res entera son los comercios los formadores de precio, si se les

lleva en trozo hay quienes no van a querer toda la media res. Nosotros planteamos que diversas medidas para solucionar este problema, tanto el gobierno provincial como el nacional no aflojó un mango para ayudar a los frigoríficos consumeros”, aseguró.

DESCARGAR

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

PRIMERA HORA

MARCELA VAQUER-NOELIA MOREYRA-DIEGO RODRÍGUEZ

LUNES A VIERNES – 7 A 9